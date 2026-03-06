Un hombre de 35 años fue aprehendido en el microcentro marplatense luego de ingresar a robar a un mercado, amenazar a la empleada y, ante la resistencia de la damnificada, emprender una breve fuga que terminó a los pocos metros con la captura policial.

Según informaron fuentes policiales de la División Custodia y Traslado de Detenidos, el imputado ingresó al comercio Atlantic Market (Arenales 2210) y amenazó a la empleada, una mujer de 59 años, con la intención de sustraer mercadería.

La maniobra no logró concretarse debido a la resistencia de la damnificada, lo que motivó que el sujeto se diera a la fuga a pie.

Tras una breve persecución, el hombre fue alcanzado y reducido en la intersección de Tucumán y Brown por efectivos que se encontraban cumpliendo funciones en el playón del Palacio de Tribunales.

Luego de tomar conocimiento del hecho, la fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, dispuso notificar al imputado de la formación de la causa por los delitos de robo en grado de tentativa y amenazas, ordenar su traslado a la Unidad Penal N°44.

