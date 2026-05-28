El delincuente de 36 años fue aprehendido en Mar del Plata acusado de intentar robar en un local de pilates ubicado sobre calle Olavarría al 4500.

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El hecho ocurrió este 28 de mayo, cuando personal de la Comisaría Novena y del Comando de Patrullas acudió al comercio “Resset” tras un alerta. Al llegar, los efectivos constataron que el sujeto había ingresado luego de violentar una ventana trasera del lugar.

Según informaron fuentes policiales, el acusado había logrado sustraer distintos elementos del interior del local, entre ellos colchonetas, toallitas, un micrófono, un teléfono celular, un parlante, botellas de acero inoxidable, medias, correajes y un equipo de música.

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Gracias a la rápida intervención policial, el hombre fue reducido y aprehendido dentro del establecimiento. Además, se recuperó la totalidad de los objetos robados, que posteriormente fueron restituidos al propietario del comercio, un hombre de 49 años.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo” y quedó a cargo de la UFIJE de Flagrancia, encabezada por el fiscal Daniel Vicente, quien dispuso las actuaciones de rigor y el traslado del imputado a sede judicial.

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Asimismo, se informó que el aprehendido cuenta con antecedentes por distintos delitos, entre ellos robos reiterados, daños, lesiones culposas y tentativas de robo.