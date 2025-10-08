Un hombre de 38 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles en el complejo “La Normandina”, ubicado en Playa Grande, luego de intentar cometer un robo dentro del sector de seguridad del local “JANOS”.

El hecho ocurrió pasadas las 3 de la mañana, cuando un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de dos hombres en el predio. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría Novena encontró que uno de los sospechosos había sido retenido por un empleado de seguridad en el playón externo, mientras que su cómplice logró escapar por Avenida Peralta Ramos.

Según informaron fuentes policiales, no se registraron daños en puertas ni faltantes, ya que el ingreso al sector se encontraba habilitado para el personal de seguridad.

El fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, ordenó la formación de causa por tentativa de hurto y dispuso el traslado del aprehendido a sede judicial.

