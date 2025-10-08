Un joven de Córdoba denunció haber sido víctima de una doble estafa: primero fue engañado por una concesionaria de autos y, luego, por quien creyó que sería su defensor legal.

Según su testimonio, contrató a un supuesto abogado para iniciar una demanda que nunca existió. Durante meses, el hombre le cobró honorarios y gastos judiciales falsos, hasta dejarlo con deudas que superan los 10 millones de pesos.

La víctima, identificada como J. P. N., de 29 años, contó que el estafador, que se presentaba como R. E. Y., se ganó su confianza y lo convenció de seguir abonando pagos “para avanzar en el juicio”. Con el tiempo, las inconsistencias lo llevaron a investigar por su cuenta, y así descubrió que el abogado no figuraba en ningún registro profesional.

Desesperado, el joven recurrió a la Justicia y al Colegio de Abogados de Córdoba, que confirmó que el acusado no está matriculado.

La Justicia recordó la importancia de verificar la matrícula y la identidad de los abogados antes de contratar sus servicios. En Córdoba, los registros pueden consultarse en el sitio oficial del Colegio de Abogados, de manera gratuita.

Fuente: Infobae