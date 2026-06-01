Una mujer de 37 años fue aprehendida en Mar del Plata luego de intentar sustraer un par de zapatillas de un local de artículos deportivos ubicado sobre la avenida Juan B. Justo al 1300.

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El episodio ocurrió durante la tarde del domingo, cuando personal de seguridad privada del comercio Open Sports detectó una maniobra sospechosa y observó que la mujer ocultaba entre sus prendas una caja con zapatillas marca Nike.

Según informaron fuentes policiales, la acusada intentó abandonar el local sin pasar por la línea de cajas ni abonar la mercadería. Al ser advertida por los vigiladores, fue interceptada en la zona de salida y retenida hasta la llegada de efectivos del Comando de Patrullas, convocados a través de un llamado al 911.

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Durante el procedimiento se secuestró una caja con un par de zapatillas Nike negras y blancas, talle 44, que posteriormente fueron restituidas al comercio. La mujer fue trasladada a una dependencia policial para el cumplimiento de las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, dispuso la formación de una causa por “hurto en grado de tentativa”, además de la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad del local. También ordenó que la imputada quedara alojada en la Unidad Penal N° 50.

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