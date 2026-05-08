Un hombre de 42 años fue detenido luego de intentar robar prendas de un local deportivo ubicado en la zona de San Luis y San Martín, en pleno centro de la ciudad.

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Según informaron fuentes oficiales, todo comenzó cuando trabajadores del comercio detectaron movimientos sospechosos dentro de uno de los vestidores. De acuerdo al relato de un empleado, el acusado habría escondido entre su ropa una campera rompevientos marca Nike valuada en 249.999 pesos, tras quitarle el sistema de alarma.

La situación quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y el hombre fue retenido por personal del comercio hasta la llegada de la Policía.

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Durante el procedimiento también secuestraron un cuchillo tipo Tramontina de unos 20 centímetros y el dispositivo de seguridad que había sido dañado.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso una causa por tentativa de robo y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44.

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