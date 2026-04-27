Un hombre de 65 años fue aprehendido este sábado 26 de abril tras intentar ingresar droga a la Unidad Penal N° 50 de Mar del Plata, ubicada sobre la Ruta 88, a la altura del kilómetro 7,5.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 8va., en el marco de los controles habituales de ingreso de visitas al establecimiento penitenciario. Durante la requisa, los efectivos detectaron que el sujeto ocultaba un envoltorio en su zona íntima.

Tras la intervención, se incautó un paquete de nylon que contenía una sustancia vegetal de color verde parduzco, con un peso total de 5,4 gramos. El test orientativo realizado en el lugar confirmó que se trataba de marihuana.

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En la causa tomó intervención la Fiscalía de Estupefacientes, que dispuso la notificación de la formación de causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal.

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