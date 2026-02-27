Una mujer de 45 años fue demorada en la Unidad Penal N° 15 de Batán luego de que personal del Servicio Penitenciario detectara que llevaba droga entre sus pertenencias al momento de ingresar como visitante.

Ads

El hallazgo se produjo durante un control de rutina. Según informaron, la mujer ocultaba entre su ropa interior dos envoltorios con una sustancia vegetal similar a marihuana, con un peso total de 9,8 gramos, y otro paquete con una sustancia compatible con cocaína, que pesaba 4,9 gramos. Las pruebas realizadas en el lugar dieron resultado positivo.

El caso quedó en manos de la fiscalía especializada en drogas, que ordenó que se le informe a la mujer la causa en su contra. Tras cumplirse los pasos correspondientes, recuperó la libertad mientras continúa la investigación.

Ads

Puede interesarte

Ads