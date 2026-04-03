El hecho se originó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre distintas situaciones en la zona, entre ellas un accidente vial y la presencia de una persona tendida en la vía pública. Al arribar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató que un grupo de vecinos retenía a un sujeto, quien presentaba lesiones visibles en la frente.

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Según indicaron fuentes del procedimiento, el hombre fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME, aunque no fue necesario su traslado inmediato. Testigos señalaron que el individuo había sido detectado a través de cámaras de seguridad mientras intentaba ingresar por la ventana de una vivienda.

Ante esta situación, familiares y allegados de la propietaria salieron en su búsqueda y lograron interceptarlo a pocas cuadras, donde finalmente fue reducido hasta la llegada de la policía.

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El aprehendido, quien se encuentra en situación de calle, quedó imputado por el delito de tentativa de robo, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia. En el marco de la causa, se dispuso la toma de declaraciones testimoniales, la incorporación de material fílmico y la realización de otras diligencias de rigor.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para su evaluación médica, aunque se negó a recibir atención y firmó el alta voluntaria.

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Finalmente, tras cumplirse los procedimientos legales correspondientes, recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.