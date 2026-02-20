Personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre merodeando e intentando ingresar a una vivienda. En un primer momento, el dueño de casa —de 29 años— indicó que había visto a un individuo dentro del patio, quien escapó al advertir su presencia.

Minutos más tarde, un nuevo aviso al sistema de emergencias informó que el mismo sujeto había regresado y que el propietario logró reducirlo en el fondo del inmueble. Al arribar nuevamente, los efectivos constataron la situación y procedieron a la aprehensión del sospechoso.

De acuerdo al testimonio del damnificado, el individuo habría ingresado al patio con intenciones de robo, aunque no consiguió acceder al interior de la casa. La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De la Canale, dispuso la formación de causa, la notificación del imputado en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a sede judicial para prestar declaración.

