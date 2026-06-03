Una mujer de 30 años fue aprehendida durante la madrugada de este miércoles luego de intentar ingresar a una vivienda ubicada en el barrio Pueyrredón de Mar del Plata.

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El hecho se registró cerca de las 3:30 en una casa situada sobre calle República de Cuba al 2800, donde personal del Comando de Patrullas acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre personas intentando ingresar al inmueble.

Al llegar, los efectivos encontraron a la sospechosa dentro del predio portando un hierro con base de concreto. Además, constataron que la cerradura de la reja de acceso había sido forzada y presentaba daños.

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Según relató el propietario de la vivienda, de 44 años, escuchó ruidos mientras descansaba y al observar el exterior vio a la mujer manipulando la cerradura con un elemento contundente, por lo que dio aviso inmediato a la policía.

La Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de una causa por “Tentativa de Robo”, el secuestro del elemento utilizado y el alojamiento de la imputada en la Unidad Penal N° 50 tras las actuaciones de rigor.

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