Intentó escapar de un control y chocó contra un garaje en el barrio San Cayetano
Ocurrió el sábado por la tarde en inmediaciones de la plaza, ubicada en Moreno entre Nasser y Ortega, donde se desarrollaba un operativo vehicular destinado a fortalecer la seguridad vial.
Un motociclista que circulaba sin casco protagonizó un accidente al intentar huir de un operativo de control realizado por la Patrulla Municipal en la tarde del sábado. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Plaza San Cayetano, donde se llevaba cabo un operativo de tránsito.
Al recibir la orden de detenerse, el conductor desobedeció la voz de alto e intentó escapar a alta velocidad, subiendo a la vereda y colisionando contra el portón de un garaje y una camioneta estacionada.
De inmediato, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar para realizar las actuaciones y brindar asistencia médica al involucrado.
La Patrulla Municipal labró actas por múltiples infracciones, entre ellas: no acatar las indicaciones del inspector, darse a la fuga, circular sobre la acera, carecer del comprobante de seguro obligatorio y no usar casco de seguridad.
