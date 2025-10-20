Un motociclista que circulaba sin casco protagonizó un accidente al intentar huir de un operativo de control realizado por la Patrulla Municipal en la tarde del sábado. El hecho ocurrió en inmediaciones de la Plaza San Cayetano, donde se llevaba cabo un operativo de tránsito.

Ads

Al recibir la orden de detenerse, el conductor desobedeció la voz de alto e intentó escapar a alta velocidad, subiendo a la vereda y colisionando contra el portón de un garaje y una camioneta estacionada.

Puede interesarte

De inmediato, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar para realizar las actuaciones y brindar asistencia médica al involucrado.

Ads

La Patrulla Municipal labró actas por múltiples infracciones, entre ellas: no acatar las indicaciones del inspector, darse a la fuga, circular sobre la acera, carecer del comprobante de seguro obligatorio y no usar casco de seguridad.

Ads