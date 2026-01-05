Momentos de tensión y miedo se vivieron este lunes por la tarde en el barrio Fortunato de la Plaza, cuando un joven de 25 años fue detenido tras romper un vidrio e intentar ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, una mujer de 24 años.

Todo comenzó a partir de un llamado desesperado al 911, que alertó sobre un violento episodio en una casa ubicada en República de Cuba al 1400. Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas entrevistó a la víctima, quien relató que su ex pareja había dañado uno de los vidrios del domicilio con claras intenciones de entrar.

La situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención policial: los efectivos lograron aprehender al agresor en el lugar, cuando aún intentaba acceder a la vivienda, generando alarma entre los vecinos.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso que el imputado sea notificado por el delito de daño y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Según se informó, el detenido no es ajeno al ámbito judicial: cuenta con antecedentes penales por amenazas, robos —incluido robo agravado—, daños y diversas infracciones penales, lo que agrava su situación procesal.

El hecho volvió a encender las alarmas en el barrio y reavivó la preocupación por los episodios de violencia en contextos de relaciones conflictivas, donde la intervención a tiempo resulta clave para evitar consecuencias más graves.