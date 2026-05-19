Un hombre de 36 años fue aprehendido este martes acusado de participar en un intento de robo en una concesionaria ubicada en la zona de avenida Champagnat y Garay, luego de una persecución encabezada por personal del Comando de Patrullas.

Ads

Puede interesarte

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre movimientos sospechosos dentro del predio comercial. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a varios individuos que escaparon en distintas direcciones al advertir la presencia policial.

Según informaron fuentes oficiales, uno de los sospechosos logró huir a bordo de un Toyota Yaris blanco, mientras que otro fue perseguido a pie y finalmente interceptado en Rawson entre Juncal y Victoriano Montes.

Ads

De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, los implicados habrían ingresado al playón de la concesionaria Giama y comenzado a retirar ruedas de distintos vehículos exhibidos. Durante la inspección realizada por los uniformados se constató que varios automóviles presentaban puertas abiertas y daños en sus cerraduras.

Además, junto al perímetro del comercio fue hallada una rueda marca Pirelli abandonada, la cual posteriormente fue reconocida y restituida al encargado de seguridad del establecimiento.

Ads

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, dispuso la aprehensión del imputado bajo la carátula de “tentativa de robo agravado por ser en poblado y en banda”, además de las actuaciones de rigor y su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.