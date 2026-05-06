Un hombre de 33 años fue aprehendido este miércoles por la mañana en Mar del Plata, luego de ingresar a un café bar con fines de robo en la zona de Matheu al 3100.

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El hecho ocurrió cerca de las 6:50, cuando el propietario escuchó un fuerte ruido y, al revisar las cámaras de seguridad, detectó la presencia de un intruso dentro del comercio, por lo que dio aviso inmediato al 911.

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Al llegar, personal del Comando de Patrullas constató que la puerta de vidrio del frente estaba dañada. Con autorización del dueño, los efectivos ingresaron al local y encontraron al sospechoso escondido en el baño, donde fue detenido.

Dentro del comercio se registraron daños y desorden general, con una caja registradora desplazada y un proyector arrancado. El propietario estimó pérdidas cercanas a los 500 mil pesos.

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Interviene la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien ordenó imputarlo por robo en grado de tentativa y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.