El hecho se produjo este martes por la mañana en la localidad de Villa Luzuriaga, en la intersección de Garibaldi y Lisboa. Según se observa en las imágenes, el motociclista fue perseguido por dos ladrones que circulaban en otra moto.

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Al advertir la situación, el hombre se detuvo frente a su lugar de trabajo e ingresó rápidamente al local cuando uno de los delincuentes descendió armado. Sin embargo, segundos después, cuando el asaltante guardó el arma e intentó llevarse la moto, la víctima salió del comercio, se abalanzó sobre el ladrón y se colgó de su cuello para impedir que escapara. El delincuente intentó huir, pero perdió el equilibrio a pocos metros y cayó al suelo junto con la víctima.

Tras la caída, otras personas que estaban en el lugar salieron a asistir al hombre. En medio de la confusión, el asaltante logró levantarse y escapar corriendo hasta subirse a la moto en la que lo esperaba su cómplice. Ambos huyeron sin ser detenidos.

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A pesar del riesgo, la maniobra permitió que la víctima recuperara su vehículo y evitara el robo. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados.

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