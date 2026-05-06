Intento de robo en La Matanza: se colgó del delincuente para evitar que le llevaran la moto
El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. La víctima, un trabajador de una panificadora, protagonizó una arriesgada maniobra al colgarse del delincuente para impedir que le robaran su moto.
El hecho se produjo este martes por la mañana en la localidad de Villa Luzuriaga, en la intersección de Garibaldi y Lisboa. Según se observa en las imágenes, el motociclista fue perseguido por dos ladrones que circulaban en otra moto.
Al advertir la situación, el hombre se detuvo frente a su lugar de trabajo e ingresó rápidamente al local cuando uno de los delincuentes descendió armado. Sin embargo, segundos después, cuando el asaltante guardó el arma e intentó llevarse la moto, la víctima salió del comercio, se abalanzó sobre el ladrón y se colgó de su cuello para impedir que escapara. El delincuente intentó huir, pero perdió el equilibrio a pocos metros y cayó al suelo junto con la víctima.
Tras la caída, otras personas que estaban en el lugar salieron a asistir al hombre. En medio de la confusión, el asaltante logró levantarse y escapar corriendo hasta subirse a la moto en la que lo esperaba su cómplice. Ambos huyeron sin ser detenidos.
A pesar del riesgo, la maniobra permitió que la víctima recuperara su vehículo y evitara el robo. Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados.
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