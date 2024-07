En horas de la mañana, una verdulería ubicada en Salta y Avenida Luro sufrió un intento de robo en donde dos malvivientes amenazaron de muerte a la trabajadora que se encontraba en el lugar.

Sobre esto, El Marplatense acudió al local y dialogó con María, la empleada del comercio céntrico quien afirmó que un taxista la salvó de un robo que podría haber terminado en tragedia, ya que se encontraba su hijo durmiendo en el lugar.

"Antes de las 10 de la mañana pasó. Ingresaron dos personas, una de ellas era un travesti. Una se abalanza sobre mi, me dice que le de todo y el otro aprovechó a cerrar la puerta. Yo estaba trabajando con mi nene quien en ese momento dormía", dijo.

"Forcejeé con ellas porque necesitaba defender a mi hijo de la situación. Un taxista vio la secuencia, abrió la puerta y empezó a gritar y en ese momento un policía que pasaba por el lugar el cual llamó a más para que lo ayuden. Recibí muchas amenazas por parte de los malvivientes, fue un momento feo", expresó.

Y agregó: "Al impedir que me robaran y al forcejear, pude notar que estaban drogados. El travesti me amenazó de muerte. Yo soy tan solo una empleada que está trabajando. Fue un momento muy feo pero por suerte el taxista intervino porque no se que hubiese pasado porque a puerta cerrada eran dos hombres contra mi y mi hijo".

"El hombre que vende café en la cuadra también intervino. Estoy muy agradecida con todos. La policía se metió pero no los redujo y es por eso que el travesti aprovechó para amenazarme, estaba a sus anchas. Da mucha bronca porque con total impunidad se manejan. Estaban muy violentos incluso cuando estaba el personal policial", indicó la empleada.

"En la zona roban mucho, se llevan mercadería, andan constantemente. La chica del café me dijo que los vio cuando se decían entre ellos "dale dale, entrá ahora"", concluyó.