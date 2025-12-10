Personal de la Comisaría Primera junto al Comando de Patrullas aprehendió esta tarde a un joven de 19 años en el macrocentro marplatense, tras el intento de robo de una moto estacionada en la vía pública.

La víctima, una mujer de 48 años, fue alertada por la alarma sonora de su moto Honda, que se encontraba estacionada en San Martín al 3400.

Al advertir la maniobra, corrió al sospechoso y finalmente en la intersección de Salta y Rivadavia logró reducir al maleante con la ayuda de transeúntes, mientras que otro sujeto que lo acompañaba se dio a la fuga.

En el procedimiento se secuestró el rodado y una yuga en forma de “T” de fabricación casera utilizada para forzar el vehículo.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso actuaciones por “hurto agravado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa”, la notificación al imputado y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

