El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría Casino, con intervención de la UFI de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

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Según informaron fuentes oficiales, efectivos del Servicio de Policía Adicional junto a la Patrulla Municipal, que realizaban tareas de prevención, interceptaron a los sospechosos (una mujer de 45 años y un hombre de 32) en la zona de Lamadrid entre Alberti y Rawson.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, momentos antes ambos habrían dañado el vidrio de un automóvil Chevrolet Spin, estacionado en la intersección de Las Heras y Colón, con intenciones de robo. El vehículo pertenece a un hombre de 48 años.

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Tras la aprehensión, en el lugar se hizo presente una ambulancia del SAME, a cargo del médico Salcedo, quien asistió a la mujer debido a episodios convulsivos reiterados. Según se indicó, recibió atención en el lugar sin necesidad de traslado a un centro de salud.

Luego de la consulta con la fiscalía interviniente, se dispuso la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, así como la comparecencia de los imputados en sede judicial a las 9:00.

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El caso quedó en manos de la Justicia, que avanzará con las actuaciones correspondientes.