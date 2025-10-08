El gobierno de Ecuador confirmó este martes la detención de cinco personas luego de un presunto intento de asesinato contra el presidente Daniel Noboa, ocurrido durante su llegada a un acto oficial en el municipio de El Tambo, provincia de Cañar.

La situación se da en un contexto de intensas protestas nacionales encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que mantiene un paro nacional desde hace más de dos semanas en rechazo a la eliminación de los subsidios al diésel.

Inés Manzano, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, expresó queunas 500 personas arrojaron piedras contra el vehículo en el que se trasladaba el mandatario, y posteriormente se detectaron en el automóvil signos compatibles con impactos de bala.

Desde la Conaie denunciaron que los cinco detenidos son miembros del movimiento indígena, y calificaron las detenciones de “arbitrarias”. En tanto, el Ejecutivo ecuatoriano anunció que los arrestados serán acusados de terrorismo e intento de asesinato, acusando a la organización de promover hechos de violencia y desestabilización.

El episodio ocurrió pocos días después de que otro convoy presidencial fuera emboscado durante una actividad con diplomáticos de la ONU, la Unión Europea, Italia y el Vaticano. En esa oportunidad, varios vehículos resultaron con ventanas destruidas y parabrisas rotos, según imágenes difundidas por el propio Noboa.

La Conaie, que en el pasado logró la caída de tres presidentes entre 1997 y 2005, advirtió que mantendrá las movilizaciones hasta que el gobierno retire la medida económica.

Fuente: BBC