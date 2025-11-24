El hecho delictivo ocurrió en el límite entre los barrios Parque Luro y Los Pinares. Por la tarde, un hombre de 34 años llamó al 911 para denunciar que dos individuos armados habían intentado robarle la moto en Strobel al 5400.

Según fuentes policiales, la víctima comenzó a seguir a los sospechosos mientras se desplazaban hacia Padre Cardiel al 6000. Allí, personal del Comando de Patrullas logró interceptarlos y proceder a la aprehensión de ambos. En la requisa inicial no se encontraron elementos que representaran un riesgo para terceros ni para los efectivos.

Poco después, un nuevo llamado a la Central de Emergencias alertó sobre un transeúnte que, al acercarse a un cesto de basura ubicado en el centro de una plaza, a unos 50 metros del lugar donde se produjo la aprehensión, observó un arma en su interior. Los uniformados acudieron y secuestraron un revólver calibre 32 que se encontraba en el fondo del cesto.

El fiscal de Flagrancia, Facundo De La Canale, ordenó las actuaciones correspondientes por el delito de robo agravado por el uso de arma no apta en grado de tentativa, además de la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal. Los dos detenidos fueron trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

