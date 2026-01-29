Dos hombres fueron aprehendidos esta tarde luego de intentar robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la zona del macrocentro marplatense. Los malvivientes fueron detectados por las cámaras de seguridad.

El episodio se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre una situación sospechosa en la intersección de Castelli y Buenos Aires. Al arribar al lugar, personal del Grupo de Prevención Motorizada procedió a la aprehensión de los sujetos.

Según se informó, momentos antes los individuos habían intentado sustraer una motocicleta Zanella ZB 110 que se encontraba estacionada en Alvarado al 1600. Para cometer el ilícito utilizaron herramientas con las que intentaron violentar el rodado.

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad de la cuadra, se constató que uno de los imputados manipulaba el vehículo con una pinza y una yuga, elementos que fueron posteriormente secuestrados por el personal policial.

En el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de Leandro Arévalo, quien dispuso la aprehensión de uno de los imputados por el delito de robo agravado de motovehículo dejado en la vía pública, la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

