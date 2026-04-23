Según informaron fuentes oficiales, el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda junto al Comando de Patrullas y Patrulla Municipal, con intervención de la Fiscalía de Flagrancia a cargo del Dr. De la Canale.

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El episodio se inició alrededor de las 6:30, cuando un testigo ocasional advirtió la situación y dio aviso al 911. Minutos antes, los imputados (dos hombres de 33 y 21 años) habían abordado a una mujer de 42 años que se encontraba dentro de su vehículo, un Renault Clio, en inmediaciones de avenida Independencia y General Roca.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, los sospechosos amenazaron a la víctima con un arma de utilería con el objetivo de sustraerle el automóvil. Sin embargo, la maniobra no llegó a concretarse gracias a la intervención policial, que logró interceptarlos y proceder a su detención en las cercanías.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron el arma de utilería utilizada en el intento de robo.

Tras comunicarse con el fiscal interviniente, se dispuso la formación de una causa por “robo agravado por el uso de arma de utilería en grado de tentativa” y el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N° 44, donde permanecerán alojados mientras avanza la investigación.

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