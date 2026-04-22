Intentaron robar la casa de una jubilada, escaparon en una camioneta robada y chocaron: dos menores detenidos
El hecho ocurrió en la zona sur de Mar del Plata. Los sospechosos fueron sorprendidos mientras intentaban forzar una vivienda y terminaron su fuga tras impactar contra un árbol. Uno logró escapar.
Un violento intento de robo tuvo lugar este miércoles 22 de abril en Mar del Plata, cuando tres menores de edad fueron sorprendidos mientras intentaban ingresar a la vivienda de una mujer de 80 años en la zona de Arana y Goiri al 6400. El rápido accionar policial, tras un llamado al 911, permitió frustrar el hecho y derivó en una persecución que terminó con dos detenidos.
Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia del personal del Comando de Patrullas, los sospechosos escaparon a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker. La fuga se extendió por varias cuadras hasta que el vehículo colisionó contra un árbol en la intersección de avenida Jacinto P. Ramos y Rosales. Tras el impacto, los ocupantes abandonaron el rodado y continuaron la huida a pie.
El operativo cerrojo desplegado en la zona permitió la aprehensión de dos de los implicados en Antártida Argentina y Sicilia, mientras que un tercer menor logró darse a la fuga y es intensamente buscado. En poder de los detenidos se secuestraron herramientas utilizadas para forzar accesos, como pinzas, destornilladores y una llave francesa, además de teléfonos celulares.
Por otra parte, se constató que la camioneta en la que se movilizaban tenía la patente adulterada y contaba con un pedido de secuestro activo por robo desde el día anterior, a requerimiento de la Comisaría Cuarta.
La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Yañes Urrutia, quien dispuso la formación de causa por “robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda en grado de tentativa” y, para uno de los imputados, también por encubrimiento. Ambos menores fueron trasladados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión