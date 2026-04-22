Un violento intento de robo tuvo lugar este miércoles 22 de abril en Mar del Plata, cuando tres menores de edad fueron sorprendidos mientras intentaban ingresar a la vivienda de una mujer de 80 años en la zona de Arana y Goiri al 6400. El rápido accionar policial, tras un llamado al 911, permitió frustrar el hecho y derivó en una persecución que terminó con dos detenidos.

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Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia del personal del Comando de Patrullas, los sospechosos escaparon a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker. La fuga se extendió por varias cuadras hasta que el vehículo colisionó contra un árbol en la intersección de avenida Jacinto P. Ramos y Rosales. Tras el impacto, los ocupantes abandonaron el rodado y continuaron la huida a pie.

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El operativo cerrojo desplegado en la zona permitió la aprehensión de dos de los implicados en Antártida Argentina y Sicilia, mientras que un tercer menor logró darse a la fuga y es intensamente buscado. En poder de los detenidos se secuestraron herramientas utilizadas para forzar accesos, como pinzas, destornilladores y una llave francesa, además de teléfonos celulares.

Por otra parte, se constató que la camioneta en la que se movilizaban tenía la patente adulterada y contaba con un pedido de secuestro activo por robo desde el día anterior, a requerimiento de la Comisaría Cuarta.

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La causa quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Yañes Urrutia, quien dispuso la formación de causa por “robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda en grado de tentativa” y, para uno de los imputados, también por encubrimiento. Ambos menores fueron trasladados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.