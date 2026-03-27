Dos mujeres fueron descubiertas cuando intentaban ingresar marihuana a la Unidad Penal N° 15 de Batán durante los controles de rutina a visitantes.

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El personal encontró que ambas llevaban pequeños envoltorios con droga ocultos entre sus prendas íntimas. Una de las mujeres, de 54 años, tenía diez paquetes que sumaban 17,6 gramos. La otra, de 29 años, llevaba trece envoltorios con un total de 7 gramos.

Las pruebas confirmaron que se trataba de cannabis. Tras el procedimiento, se inició una causa y ambas mujeres fueron notificadas y luego quedaron en libertad.

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