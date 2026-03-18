Un hombre de 36 años y una mujer de 32 fueron aprehendidos tras una persecución policial iniciada en la Ruta 11 (km 506), luego de que personal de Vial Motorizada Sur detectara que circulaban en un automóvil con pedido de secuestro activo y documentación apócrifa.

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El hecho se produjo cuando efectivos que realizaban un operativo de prevención intentaron identificar un Peugeot 208 blanco. El conductor desobedeció la orden policial y emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución que culminó en la intersección de las calles Mansilla y Marcos Sastre, donde el vehículo fue finalmente interceptado.

Al momento de la identificación, los agentes constataron que el rodado presentaba una cédula de identificación automotor apócrifa. Asimismo, tras verificar la numeración del motor, se determinó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 12 de marzo de 2025, requerido por la Fiscalía N°11 del Departamento Judicial La Matanza.

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Por el hecho fueron aprehendidos el conductor del vehículo y su acompañante, quienes fueron puestos a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Ana Caro, dispuso la formación de una causa por los delitos de encubrimiento, uso de documento falso y resistencia a la autoridad, además del secuestro del vehículo y la documentación, y el traslado de los imputados a las unidades penales correspondientes.

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