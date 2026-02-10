Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes en el barrio Plaza Peralta Ramos, luego de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar a una obra en construcción con fines delictivos.

El hecho se registró alrededor de las 3.30 en una obra ubicada sobre calle España al 2300, cuando personal del Comando de Patrullas realizaba recorridas preventivas por la zona de Falucho y España. En ese contexto, los efectivos observaron a dos individuos forzando el ingreso al inmueble y entrando al interior del lugar.

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron ocultarse detrás de la puerta de acceso. Minutos más tarde, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre personas ingresando de manera sospechosa a la misma obra, lo que confirmó la situación advertida por los uniformados.

Tras inspeccionar el lugar, la policía constató que la cerradura de acceso presentaba claros signos de haber sido violentada. Los sujetos, de 36 y 34 años, ambos en situación de calle, fueron identificados y reducidos en el lugar. Según se informó, no lograron sustraer elementos del interior de la obra.

En el caso intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión de ambos por el delito de tentativa de robo, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a sede judicial.