El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó hoy en el partido de La Costa la primera reunión productiva de la temporada de verano, con la participación de representantes del turismo, la industria y diversos sectores económicos de la región.

El encuentro se desarrolló en el Espacio Cultural Mar de Ajó y contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; además del intendente local, Juan de Jesús.

Durante su intervención, Kicillof afirmó que “estos encuentros nos permiten escuchar de primera mano cuál es la realidad de cada uno de los sectores: el diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”.

En ese sentido, agregó: “Intentan convencer a los empresarios y comerciantes de que les va mal porque no se esfuerzan lo suficiente, pero es mentira: la caída de la actividad es el resultado de un plan deliberado para atacar a la producción, la industria y el trabajo”.

“El paso del tiempo no va a resolver esta situación: esto solo cambia si se modifica el rumbo de una política que deja afuera a la inmensa mayoría de los argentinos”, sostuvo el gobernador, y concluyó: “Somos un Gobierno provincial que, frente a un contexto tan adverso, pone la cara, escucha y diseña políticas para acompañar y dar respuestas”.

Del encuentro participaron más de 300 representantes de los sectores industrial, turístico, gastronómico, comercial, pesquero y de la construcción, con el objetivo de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas nacionales en cada una de las actividades productivas.

Por su parte, Magario señaló que “con políticas nacionales que apuntan a planchar los salarios y a destruir la producción, la cooperación entre la Provincia y el sector empresario se vuelve cada día más importante para sostener el empleo. No podemos permitir que las vacaciones sean un privilegio”.

En tanto, Costa remarcó que “venimos de dos años durísimos para el turismo y la producción como consecuencia directa de las decisiones de un Gobierno nacional que les quitó recursos a las familias y eliminó las políticas públicas destinadas a promover el trabajo”. Y agregó: “En la Provincia hay un Estado presente que escucha y busca mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”.

Rodríguez, a su turno, sostuvo que “la caída de la demanda afecta de manera transversal a todos los sectores productivos”, y afirmó que desde el Gobierno bonaerense se impulsa “una agenda productiva con mirada territorial, junto a los intendentes, para promover la producción y el empleo”.

El intendente Juan de Jesús destacó el espacio de diálogo y aseguró que “este encuentro tiene como objetivo escuchar y buscar soluciones conjuntas a las problemáticas que afectan a los sectores productivos y a toda la comunidad”.

También participaron ministros y funcionarios provinciales, legisladores nacionales y provinciales, intendentes de distintos distritos bonaerenses y representantes de organismos públicos, quienes acompañaron el debate y el intercambio con los sectores productivos de la región.