Tres hombres fueron aprehendidos en la madrugada de este jueves por robo agravado en el comercio “Raku Sanitarios y Revestimientos”, ubicado sobre avenida Juan B. Justo al 2400. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Tercera, tras un llamado al 911 realizado por el propietario del local.

El episodio se registró alrededor de las 4.25, cuando el dueño del comercio, un hombre de 67 años, alertó que había personas dentro del establecimiento con fines delictivos. Ante la denuncia, efectivos policiales se dirigieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los uniformados encontraron a tres individuos en el techo del comercio. Al notar la presencia policial, intentaron huir, pero fueron rápidamente reducidos. En tanto, un cuarto sospechoso logró darse a la fuga y es buscado por las autoridades.

Durante el procedimiento, la policía secuestró 1.168 dólares, 1.680.790 pesos en efectivo y 37 cheques de distintos importes, además de herramientas presuntamente utilizadas para cometer el ilícito, entre ellas cinceles, destornilladores, pinzas y una tijera tipo alicate, junto a guantes.

Los aprehendidos fueron identificados como un hombre de 29 años y otro de 28, ambos oriundos de Quilmes, y un tercero de 43 años domiciliado en Mar del Plata. Todos quedaron a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, quien dispuso la notificación de la formación de causa por robo agravado y el traslado de los imputados a sede tribunalicia.