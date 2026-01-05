Un operativo policial realizado en la madrugada de este lunes 5 de enero en Mar del Plata culminó con la aprehensión de dos hombres y la imputación de una mujer, en el marco de un hecho caratulado como tentativa de robo y resistencia a la autoridad. El episodio ocurrió alrededor de las 00.30 en la vía pública, a la altura de Catamarca al 3300.

Según el parte oficial, el procedimiento se dio en el contexto del operativo “Sol a Sol” y a partir de un llamado a la Central de Emergencias 911. Al arribar al lugar, personal del Grupo de Patrulla Motorizada (GPM) sorprendió a dos hombres que intentaban sustraer la batería de un automóvil Volkswagen Gol Trend, que se encontraba estacionado en la zona.

La maniobra delictiva no llegó a concretarse gracias a la rápida intervención policial. En poder de los sospechosos se secuestró una batería marca Sermat y una hoja de cuchillo tipo serrucho, elementos que habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

Mientras los efectivos procedían a la identificación de los individuos, se hizo presente una mujer de 44 años, quien manifestó ser pareja de uno de los aprehendidos. En ese contexto, intentó agredir al personal policial y fue inmediatamente reducida y demorada en el lugar.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión de los dos masculinos, de 39 y 55 años, por el delito de tentativa de robo y su traslado a sede judicial.

En tanto, la mujer fue notificada de la formación de causa por el delito de resistencia a la autoridad, sin que se adoptaran medidas restrictivas de su libertad.