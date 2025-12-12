Durante un operativo de control realizado en el Peaje de Dock Sud, se desafectó a un conductor profesional que arrojó resultado positivo en el test de sustancias, específicamente por consumo de marihuana. Puntualmente, el servicio iba a trasladar a 63 personas con destino a Mar del Plata.

Ante la situación, y priorizando la seguridad de los usuarios, el personal de la CNRT activó el protocolo correspondiente, impidiendo la continuidad del viaje hasta garantizar un conductor habilitado y en condiciones aptas para la prestación del servicio.

Como resultado del procedimiento, la CNRT procedió a la desafectación inmediata del conductor, en cumplimiento de las regulaciones establecidas para el transporte de pasajeros y para prevenir riesgos derivados de la conducción bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

