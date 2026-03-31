Intensas lluvias en Mar del Plata: la zona sur resultó la más afectada
El titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, hubo “anegamientos en los lugares de siempre” como la intersección de avenida Edison y Vértiz.
Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil en General Pueyrredon, señaló que la lluvia caída en las últimas horas tuvo un impacto más significativo en la zona sur de Mar del Plata, donde se registraron anegamientos en puntos habituales, como la intersección de Edison y Vértiz.
En ese sentido, explicó en diálogo con El Marplatense que “cayó una lluvia importante en la zona sur, que es la más afectada, con anegamientos en los lugares de siempre”, y mencionó entre ellos ese sector de la ciudad.
Respecto a las consecuencias, indicó que hasta el momento no se reportaron complicaciones de gravedad. “No tenemos grandes complicaciones, no han llegado denuncias de árboles caídos ni de postes de luz”, afirmó.
En paralelo, el contexto meteorológico anticipa una posible intensificación del mal tiempo en las próximas horas. De acuerdo a lo informado, rige una alerta amarilla por tormentas, con previsión de lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y eventual caída de granizo, en un escenario de inestabilidad que podría agravarse momentáneamente.
Por último, Rodríguez remarcó que la situación actual se mantiene bajo control, aunque con seguimiento permanente. “Por el momento venimos bien, pero estamos esperando la actualización del reporte meteorológico para ver cómo seguimos”, concluyó.
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