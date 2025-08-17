El sábado 16 de agosto, la Sociedad de Fomento del barrio Regional se convirtió en el epicentro del boxeo local con una velada organizada por M&M Producciones, que reunió a una gran cantidad de aficionados en una jornada que combinó emoción, intensidad y un notable nivel de los púgiles amateurs.

El evento, que se extendió por más de cuatro horas en el marco del “Exhibition Boxing Day”, contó con la coordinación de Luis Pérez, de Salvaguantes Boxing Promotions, quien llevó adelante un impecable trabajo en la organización. La concurrencia fue masiva y el público acompañó con fervor cada uno de los combates.

Entre las peleas más destacadas, Ezequiel Décima (Imperio Box) superó a Nicolás Pavón (Sosa) en un duelo cargado de griteríos e intensidad, donde la inactividad de Pavón terminó inclinando la balanza en favor del boxeador de Imperio.

Otro combate que se llevó todas las miradas fue el de los superpesados entre Juan Fiandino (Sosa) y Gonzalo Martínez (Guardavidas), con 128 y 140 kilos respectivamente. Cada golpe retumbaba en el predio y, en el segundo asalto, la tensión se trasladó a las cuerdas: Fiandino quedó suspendido fuera del ring tras un empuje, y fue sostenido por Armani para evitar una caída al suelo, generando un momento insólito de la noche.

La pelea de fondo entre Adrián Giambuzzi (Sosa) y Agustín Díaz (Mar de Ajó) se disputó a un nivel que rozó lo profesional. La velocidad, precisión y potencia de los golpes, sumados a la calidad defensiva de ambos, dejaron una excelente imagen para el cierre de la velada.

Además, se realizó un emotivo reconocimiento a Fernando Sosa por su trayectoria, en una ceremonia que coronó una jornada especial para el boxeo de la ciudad.

Resultados de los combates amateurs

Kevin Techera (Rambla Box) GPP a Luis Benítez (Volcán Box) Diego Miranovich (Sosa) GPP a Álvaro Knudsen (Imperio Box) Facundo Magallanes (Villa Gesell) GPP a Nahuel Ludueña (J. Maldonado) Leonardo Maturana (Volcán Box) GPP a Axel Argañaraz (Rambla Box) Ezequiel Décima (Imperio Box) GPP a Nicolás Pavón (Sosa) Dylan Ludueña (J. Maldonado) GPKO2 a Francisco Catalá (Monkey Box) Gonzalo Martínez (Guardavidas) GPP a Juan Fiandino (Sosa) Alvarez (Tandil) GPP a Alex Rivero (Monkey Box) Adrián Giambuzzi (Sosa) GPP a Agustín Díaz (Mar de Ajó)