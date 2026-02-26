Familiares y allegados de Luna Hilempa, una vecina de 21 años, solicitan colaboración para dar con su paradero. La joven fue vista por última vez hace seis días y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación.

Según indicaron personas cercanas, Luna es de tez blanca, tiene cabello negro y lleva un arito en la nariz como rasgo distintivo. Al momento de su desaparición se encontraba en situación de calle y no se pudo precisar qué vestimenta llevaba puesta.

De acuerdo al entorno, la joven estaba acompañada por un hombre identificado como Gerardo Andrés Balmaceda, quien sería oriundo de la Ciudad de Buenos Aires. Señalan que él insistía en que ambos se trasladaran hacia la capital del país.

La familia expresó su preocupación por la falta de contacto y pide que cualquier información que pueda contribuir a localizarla sea comunicada de inmediato a la comisaría más cercana o al 911.

Asimismo, se solicita a la comunidad que ante cualquier dato concreto se comunique con las autoridades para colaborar con la búsqueda y lograr que Luna regrese sana y salva.