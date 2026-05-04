Un nene de 6 años es intensamente buscado en la provincia de Corrientes luego de que se perdiera todo contacto con él en las últimas horas. Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad activó el sistema de Alerta Sofía para ampliar la difusión y acelerar su localización.

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Según se informó, el menor fue visto por última vez en la localidad de Esquina y se encuentra desaparecido junto a su padre. Desde entonces no hay datos concretos sobre su paradero, lo que motivó un despliegue de búsqueda en la zona y la intervención de distintas fuerzas.

La Alerta Sofía se activa en situaciones de alto riesgo para menores y permite difundir rápidamente la información en todo el país a través de medios de comunicación, redes y dispositivos móviles, con el objetivo de sumar colaboración de la población.

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Las autoridades pidieron a la comunidad que ante cualquier dato se comuniquen de inmediato con el 911 o la comisaría más cercana, mientras continúan los operativos para dar con el niño.

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