En las elecciones del 7 de septiembre, varios intendentes del peronismo se presentaron como candidatos testimoniales a concejales en sus distritos y obtuvieron victorias contundentes que reforzaron el poder del gobernador.

En Ensenada, Mario Secco cosechó el 68,7% de los votos, superando por más de 45 puntos a la lista de La Libertad Avanza. Un resultado similar alcanzó Leonardo Nardini en Malvinas Argentinas, donde consiguió el 68% frente al 23% de la oposición.

En la Tercera Sección Electoral, Fernando Espinoza ratificó el peso de La Matanza con el 52%, mientras que Jorge Ferraresi se impuso en Avellaneda por 64,3% a 26,5%. También se destacaron Andrés Watson en Florencio Varela (55,9% a 23,8%), Juan José Mussi en Berazategui (64,3%) y Fabián Cagliardi en Berisso (47% a 31%).

La tendencia se repitió en el interior bonaerense. En Pehuajó, el intendente Pablo Zurro fue el único cristinista que encabezó su lista local y derrotó al partido libertario con el 51,3% frente al 28%.

Estos resultados consolidan la estrategia del oficialismo provincial, que buscó fortalecer las listas legislativas con el arrastre de sus jefes comunales y marcaron un nuevo golpe a la apuesta libertaria en territorio bonaerense.

Fuente: Dib