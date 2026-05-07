Un grupo de intendentes bonaerenses se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, para analizar la situación social en distintos distritos del Conurbano.

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Tras el encuentro, los participantes expresaron preocupación por el agravamiento de la crisis en los últimos dos meses y señalaron problemas vinculados al endeudamiento de las familias, el miedo a perder el empleo y el incremento de la demanda en comedores y espacios de asistencia.

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Además, advirtieron que tanto municipios como parroquias y organizaciones sociales están absorbiendo necesidades que antes eran cubiertas por el Estado nacional.

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