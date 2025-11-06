En medio de la disputa interna por la conducción del Partido Justicialista bonaerense, más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) salieron a respaldar públicamente al gobernador Axel Kicillof, a quien definieron como “el protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías”.

A través de un documento conjunto, los jefes comunales destacaron la decisión del mandatario de desdoblar las elecciones provinciales, una jugada que, según remarcaron, permitió “un triunfo histórico que quebró dos décadas de derrotas legislativas”.

El texto, firmado por dirigentes como Julio Alak, Mario Secco, Jorge Ferraresi, Fernando Espinoza y Lucas Ghi, llamó además a construir una “propuesta democrática, amplia y federal” con vistas a 2027.

“La sociedad necesita que el peronismo vuelva a representar un horizonte de esperanza y justicia. Ese camino se construye desde abajo, con diálogo, creatividad y amor por la Patria, junto al gobernador Axel Kicillof”, expresaron los intendentes en su declaración.

El pronunciamiento llega en un momento clave, cuando el PJ bonaerense, actualmente presidido por Máximo Kirchner, debate la renovación de sus autoridades. Si bien inicialmente estaba prevista para diciembre, en las últimas horas tomó fuerza la posibilidad de que se realice en marzo de 2026, coincidiendo con los recambios municipales.

Los intendentes destacaron que, pese a la derrota nacional, el peronismo bonaerense logró su mejor elección legislativa en 20 años y consideraron que el resultado provincial “demostró que Milei no es invencible y que su plan de ajuste no despierta la alegría que intenta mostrar”.

Con este gesto, los jefes comunales del MDF buscan consolidar el liderazgo político de Kicillof dentro del peronismo y posicionarlo como figura central de cara a las presidenciales de 2027.

Fuente: Diputados bonaerenses