Intendentes de distintas provincias y espacios políticos participaron en Tucumán de la 8ª Asamblea Nacional de Intendentes, en el marco de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. El encuentro tuvo como eje central el intercambio de experiencias y políticas públicas orientadas al cuidado del ambiente y la protección de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.

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Durante la jornada, los jefes comunales compartieron iniciativas locales vinculadas a la mitigación y adaptación climática, al tiempo que analizaron los desafíos comunes que enfrentan sus territorios en un contexto de profunda crisis económica a nivel nacional.

En este marco, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, expresó su preocupación por el desmantelamiento de herramientas clave para la prevención de riesgos. “Mientras desde el Gobierno Nacional se desmantelan estaciones meteorológicas y se despide a especialistas bajo la excusa del ajuste, nosotros en Córdoba vemos la realidad: climas extremos que no perdonan. Cerrar servicios de alerta no es 'ahorro', es negligencia, pone en riesgo nuestra aviación comercial, la seguridad de nuestras familias y nos deja ciegos ante catástrofes que podemos prevenir.”, sostuvo.

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Asimismo, remarcó: “En Córdoba no elegimos la ignorancia, elegimos la ciencia, la prevención y la protección de los ciudadanos, porque frente al clima, la desidia estatal se paga con vidas."

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