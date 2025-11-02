Varios intendentes bonaerenses del peronismo cerraron filas este viernes y respaldaron al gobernador Axel Kicillof, en medio de la creciente tensión interna en el peronismo tras la carta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que critica el desdoblamiento electoral que impulsó su exministro de economía.

La reunion duró más de tres horas y se llevó a cabo en "La Casona" del Ministerio de Desarrollo Agrario, en el Parque Pereyra Iraola (Berazategui). Al cierre de la reunión el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, ofició de vocero y defendió la estrategia electoral del gobernador: "El desdoblamiento fue muy positivo".

En declaraciones periodísticas, Alak argumentó que "el resultado electoral de septiembre permitió que se gane en 107 municipios de 135" y que "se ganaron 34 bancas de legisladores provinciales, entre senadores y diputados, sobre un total de 69".

Consultado específicamente por los reproches de la exmandataria, Alak minimizó el impacto de la carta y afirmó que "no fue motivo de análisis" durante la cumbre. "El balance general fue muy positivo, con las dificultades que siempre hemos tenido en las elecciones legislativas", acotó.

Por otro lado el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, planteó: “El día de la elección sobresalieron los figurones y quedamos relegados quienes justamente tenemos el cuerpo día a día en los territorios. Todo lo contrario ocurrió en septiembre”.

Fuente: Dib