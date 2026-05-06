Intendentes de distintos sectores del peronismo y un representante del PRO analizaron hoy en Pilar, junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la posibilidad de otorgar mayor autonomía a las policías locales y habilitar el uso de armas de fuego por parte de sus efectivos.

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El encuentro se realizó en Pilar, con el intendente Federico Achával como anfitrión, y estuvo centrado en el avance de estrategias para combatir la inseguridad en distritos densamente poblados del Conurbano bonaerense. Los jefes comunales plantearon la necesidad de ampliar las competencias de las fuerzas locales para mejorar su capacidad operativa.

Uno de los antecedentes de la discusión fue el anuncio realizado este año por el gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones legislativas, cuando adelantó el envío de un proyecto de ley para incrementar la autonomía de las policías locales. Aunque la iniciativa todavía no ingresó a la Legislatura, el mandatario envió a Alonso para escuchar los reclamos de los alcaldes.

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Según trascendió, los intendentes propusieron un esquema con mayor independencia para las fuerzas municipales, bajo conducción formal de los propios jefes comunales. Además, impulsaron un cambio de perfil en las tareas de prevención ciudadana para avanzar hacia un combate más directo del delito, incluyendo la posibilidad de que los agentes porten armas de fuego.

Los participantes sostuvieron que necesitan policías locales con “poder efectivo y responsabilidad definida” y remarcaron que cualquier descentralización debe ir acompañada de mayores recursos por parte de la Provincia.

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Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a DIB que Alonso escuchó los planteos, tomó nota de los reclamos e intervino en el análisis de las problemáticas expuestas durante la reunión.

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Participaron del encuentro Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Botto (Luján), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Achával (Pilar) y Ramón Lanús (San Isidro).

Fuente: con información de DIB