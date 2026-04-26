Funcionarios e intendentes bonaerenses del Partido Justicialista marcharán el miércoles 29 de abril al Ministerio de Capital Humano para exigir fondos adeudados del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Ads

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, cifró la deuda en $220.000 millones. Señaló que el gobierno nacional se había comprometido a financiar el 20% del SAE pero giró poco más del 10%. "Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con una parte mínima de lo que históricamente aportaba el Estado nacional", afirmó.

La provincia anunció un incremento del 30% en el SAE, duplicó la asistencia alimentaria a los municipios y aumentó un 25% las prestaciones sociales, aunque Larroque advirtió que esas medidas no alcanzan sin transferencias nacionales.

Ads

Puede interesarte

Amenaza de denuncia judicial contra Caputo

En paralelo, los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios advirtieron que denunciarán al ministro de Economía, Luis Caputo, por malversación de fondos si no convoca a una reunión en los próximos días para resolver la deuda vinculada al mantenimiento de rutas nacionales.

Ads

El reclamo se basa en el artículo 19 de la ley 23.966, que establece que un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles se destina al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para obras viales. Los intendentes sostienen que en 2025 el Estado recaudó $3,5 billones para ese fideicomiso, de los cuales debieron transferirse $2,25 billones a Vialidad Nacional. Según los propios registros del Ministerio de Economía, se transfirieron $1,2 billones. Los jefes comunales afirman que la diferencia —$1,05 billones— se destinó al circuito financiero.

El Ministerio de Economía no respondió a un pedido de consulta al cierre de esta nota. Esta redacción no pudo confirmar de forma independiente los números citados por los intendentes.

Fuente: Diputados bonaerenses