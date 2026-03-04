En medio de la desaceleración de la actividad económica, varios intendentes de la provincia de Buenos Aires advirtieron sobre una fuerte caída en la recaudación de tasas municipales, lo que complica las finanzas locales y reaviva los reclamos hacia los gobiernos provincial y nacional.

El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, señaló que la recaudación de tasas en su distrito cayó al 56%, cuando anteriormente superaba el 75%. Además, afirmó que el municipio enfrenta deudas del gobierno bonaerense vinculadas al IOMA y al Instituto de Previsión Social (IPS), junto con una reducción en la coparticipación provincial.

Según explicó, Tandil recibió alrededor de 3.000 millones de pesos menos de lo previsto por ese concepto. A esto se suma una deuda de aproximadamente 500 millones de pesos por parte del gobierno nacional por una obra de consultorios externos que quedó paralizada.

De acuerdo con datos del municipio, la pérdida total de recursos supera los 6.000 millones de pesos. Lunghi advirtió que esta situación afecta la posibilidad de avanzar con obras de infraestructura, como la ampliación de la planta depuradora de cloacas, cuyo costo supera los 9.000 millones de pesos.

Otros intendentes opositores también manifestaron preocupación por la caída de los ingresos y señalaron que, si la tendencia continúa, podrían verse obligados a reprogramar obras previstas en los presupuestos municipales.

Desde municipios gobernados por el peronismo, en cambio, defendieron la gestión del gobernador Axel Kicillof y atribuyeron parte del problema a la situación económica nacional.

El intendente de Chascomús, Javier Gastón, explicó que el consumo sigue en descenso y que la recaudación de tasas municipales se mantiene estancada, mientras los costos de los servicios continúan en aumento. Según detalló, en su distrito la cobrabilidad de tasas ronda el 60%.

Gastón también sostuvo que la mayor dificultad se vincula con la caída de la coparticipación federal que reciben las provincias. “Si los impuestos nacionales no llegan a las provincias y estas no pueden transferir recursos para obras, no hay municipio que resista”, afirmó.

En ese contexto, varios intendentes coincidieron en que el escenario económico obliga a revisar prioridades y analizar la evolución de los ingresos en los próximos meses para determinar si será necesario ajustar planes de obra o reordenar las cuentas municipales.

Fuente: TN