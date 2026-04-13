La Federación Argentina de Municipios (FAM), que reúne a intendentes de todo el país, envió una carta al Ministerio de Economía con un diagnóstico crítico sobre la situación que atraviesan los distritos.

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En el documento, advirtieron que la combinación de caída de recursos, aumento de costos y mayor demanda social configura un escenario “de alta complejidad” que pone en riesgo la sostenibilidad de los municipios.

Según señalaron, la coparticipación federal cayó un 11% en el primer trimestre del año, en un contexto marcado además por la quita de subsidios y el aumento de tarifas, lo que impacta tanto en las economías familiares como en las finanzas locales.

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Los intendentes definieron a los municipios como “el primer mostrador de la democracia”, donde las variables macroeconómicas se traducen en problemas concretos: caída del consumo, dificultades productivas, presión sobre los sistemas de salud y asistencia social, y complicaciones en el transporte.

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En el plano productivo, advirtieron sobre el cierre de más de 22.000 empresas en el país y el impacto negativo en las economías regionales. También señalaron una fuerte retracción del turismo y la falta de herramientas de apoyo a pymes y emprendedores.

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En materia social, remarcaron que la demanda de alimentos y asistencia creció un 100% y denunciaron la falta de envíos desde el Gobierno nacional. A esto sumaron las dificultades de jubilados para acceder a medicamentos y problemas en la cobertura de personas con discapacidad.

“La presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente”, sostuvieron, y advirtieron que, sin medidas urgentes, el país podría enfrentar una “verdadera catástrofe social”.

Frente a este escenario, reclamaron la revisión del esquema de coparticipación, la normalización del envío de fondos, la restitución de subsidios y la implementación de políticas de apoyo a la producción y al transporte.

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Además, propusieron la creación de una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Economía para abordar la situación de manera conjunta.

Fuente: Dib