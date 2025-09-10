El dispositivo, que habilita el giro a la izquierda en sentido sur-norte, busca mejorar la seguridad vial en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, marcada además por un fuerte crecimiento comercial.

El semáforo cuenta con tres tiempos de funcionamiento y está sincronizado con los equipos ya instalados sobre Constitución, lo que permitirá una circulación más fluida y ordenada.

Desde Ingeniería de Tránsito detallaron que, previo a su puesta en marcha, se realizaron obras complementarias como el tendido de cableado subterráneo, la construcción de canteros laterales y la colocación de columnas, linternas y buzones de energía.

Con esta incorporación, General Pueyrredon alcanza las 492 intersecciones semaforizadas, lo que representa más de 1.100 columnas y linternas activas en la ciudad.

Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden reportar fallas o inconvenientes tanto en semáforos como en alumbrado público llamando al 147 o ingresando en la web

