Instalaron un nuevo semáforo en una zona clave de la ciudad
El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) lo colocó en Constitución y Roffo para ordenar el tránsito.
El dispositivo, que habilita el giro a la izquierda en sentido sur-norte, busca mejorar la seguridad vial en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal, marcada además por un fuerte crecimiento comercial.
El semáforo cuenta con tres tiempos de funcionamiento y está sincronizado con los equipos ya instalados sobre Constitución, lo que permitirá una circulación más fluida y ordenada.
Desde Ingeniería de Tránsito detallaron que, previo a su puesta en marcha, se realizaron obras complementarias como el tendido de cableado subterráneo, la construcción de canteros laterales y la colocación de columnas, linternas y buzones de energía.
Con esta incorporación, General Pueyrredon alcanza las 492 intersecciones semaforizadas, lo que representa más de 1.100 columnas y linternas activas en la ciudad.
Desde el Municipio recordaron que los vecinos pueden reportar fallas o inconvenientes tanto en semáforos como en alumbrado público llamando al 147 o ingresando en la web
