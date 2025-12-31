Instalarán una nueva barrera de cámaras de vigilancia en Colón y Mitre
Cuentan con “elementos de inteligencia artificial para una identificación más exhaustiva de motos y otros vehículos, y de las personas”, señaló el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.
La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad anunció la instalación de una nueva barrera de cámaras de vigilancia en la intersección de avenida Colón y Mitre, que estarán conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). El dispositivo permitirá detectar motos y situaciones delictivas en un área de alto tránsito vehicular y peatonal.
El secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, señaló que “avanzamos con la incorporación de nuevas cámaras al sistema de videovigilancia. Se trata de una barrera en Colón y Mitre, estratégicamente importantes para trabajar en la prevención y poder combatir diferentes eventualidades delictivas y contravencionales”.
Asimismo, destacó que “estas cámaras cuentan con elementos de inteligencia artificial para una identificación más exhaustiva de motos y otros vehículos, y de las personas”. Según explicó, esta tecnología permitirá optimizar la capacidad de respuesta del COM.
Gonçalves agregó que “sobre estas estructuras, vamos a poder incorporar estos elementos que van a poder ser visualizados en el COM con los operadores que día a día monitorean las calles de nuestra ciudad”.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión