La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad anunció la instalación de una nueva barrera de cámaras de vigilancia en la intersección de avenida Colón y Mitre, que estarán conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). El dispositivo permitirá detectar motos y situaciones delictivas en un área de alto tránsito vehicular y peatonal.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, señaló que “avanzamos con la incorporación de nuevas cámaras al sistema de videovigilancia. Se trata de una barrera en Colón y Mitre, estratégicamente importantes para trabajar en la prevención y poder combatir diferentes eventualidades delictivas y contravencionales”.

Asimismo, destacó que “estas cámaras cuentan con elementos de inteligencia artificial para una identificación más exhaustiva de motos y otros vehículos, y de las personas”. Según explicó, esta tecnología permitirá optimizar la capacidad de respuesta del COM.

Gonçalves agregó que “sobre estas estructuras, vamos a poder incorporar estos elementos que van a poder ser visualizados en el COM con los operadores que día a día monitorean las calles de nuestra ciudad”.

