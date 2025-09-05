Personal de Prefectura Naval Argentina, a raíz de un llamado al 911 y a solicitud del personal de seguridad intervino en la sede del Banco Nación situada sobre la avenida Independencia. Tras ser reportados por un sujeto armado que quedó expuesto al caerse su revolver delante de todos los empleados y clientes del banco.

Por este hecho, se procedió a la aprehensión de un hombre de 45 años, quien se encontraba aguardando atención en el hall del banco cuando, de su vestimenta, cayó un arma de fuego, que inmediatamente fue secuestrada por personal de seguridad.

Fuentes oficiales confirmaron que el individuo no posee impedimentos legales vigentes. Tomó intervención el fiscal De la Canale, a cargo de la UFI de Flagrancia, quien dispuso la notificación del imputado por el delito de “Tenencia ilegal de arma de guerra” y resolvió no adoptar temperamento respecto de su libertad.

