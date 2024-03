Las sesiones de entrenamiento del Gran Premio de Australia, dejaron una “perlita” que quedará en la retina de todos los amantes del automovilismo, ya que Alex Albon, piloto de la escudería Williams en la Formula Uno, realizó una mala maniobra y destruyó el chasis de su FW46 tras perder el control e impactar en una de las enlazadas rápidas del circuito Albert Park.

Y al no tener un repuesto, el equipo tomó la insólita decisión de reemplazar su monoplaza por la de su compañero de equipo, el estadounidense Logan Sargeant, que de esta manera se quedará sin correr durante este fin de semana.

En un comunicado oficial, James Wolves, jefe de la escudería, expresó lo siguiente, "Estamos muy decepcionados por los daños sufridos en el chasis y tenemos que retirar el coche. Es inaceptable en una F1 moderna que no tengamos un chasis de repuesto, pero es un reflejo de cómo ha sido nuestro invierno y demuestra por qué tenemos que afrontar muchos cambios para mejorar en el futuro. Hemos tenido que tomar decisiones duras esta tarde, Logan no debía sufrir por un error que no ha cometido, pero cada carrera cuenta, así que decidimos en función de nuestro mejor potencial para sumar puntos este fin de semana".

Albon, nacido en Londres, pero con nacionalidad tailandesa, manifestó que Ningún piloto quiere ceder su asiento, nunca querría que esto sucediera. Solo puedo hacer mi trabajo, que es trabajar lo mejor posible. Logan siempre fue profesional y un jugador de equipo desde el día uno y esto no será fácil para él".

Mientras que, Sargeant, principal perjudicado por el siniestro, dijo que "Es el momento más duro que recuerdo en mi carrera, nada fácil. Igualmente estoy aquí por mi equipo y seguiré contribuyendo como pueda este fin de semana".