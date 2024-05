El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) de General Pueyrredon impulsó un proyecto en el que le solicita a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires arbitrar los medios para la restitución de la administración, conservación y explotación del Complejo Punta Mogotes. La referente del bloque, Marianela Romero, aseguró que solo “el 30% del poder está en manos de la comuna” y cuestionó: “Qué mejor que las decisiones que se puedan tomar en ese lugar sean de la Municipalidad”.

Según le contó la edil a El Marplatense, se trata de un pedido de la Unión Cívica Radical que lleva “muchos años” con distintos proyectos que iniciaron en el Concejo Deliberante, pero también con “iniciativas que están ingresadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la Provincia”.

Esta propuesta busca “que se lleven adelante las medidas necesarias para recuperar lo que es de los marplatenses y batanenses”. En ese sentido, explicó: “Allá por 1976 la Provincia le cedió la explotación, uso y goce de toda la ribera y las playas a los municipios y entre ellos, lo que hoy se conoce como Punta Mogotes a General Pueyrredon”.

Pero Romero aclaró que “fue sufriendo algunas modificaciones, se hicieron convenios con la Provincia para realizar el Complejo Punta Mogotes, se aprobó la administración y se buscó un financiamiento del Banco Provincia”. Años más tarde -de acuerdo a su relato- ese financiamiento se canceló y quedó solo el acuerdo entre la Provincia y el Municipio, aunque únicamente el 30% del poder está en manos de la comuna.

Entonces, la concejal sostuvo que “hay tres administradores; uno en nombre de la Municipalidad y dos en nombre de la Provincia, por lo que las decisiones se toman por mayoría y siempre por injerencias del gobierno provincial”.

De este modo, consideró: “Es importante recuperar la administración de Punta Mogotes de forma íntegra para General Pueyrredon porque no solo hablamos de ingresos y posibilidades de generar recursos para dar soluciones a nuestra comunidad, sino también de pensar de manera integral el desarrollo humano de Mar del Plata y Batán”.

Y además, cuestionó: “Qué mejor que las decisiones que se puedan tomar en ese lugar sean de la Municipalidad, con una visión integral y sustentable de lo que queremos para nuestra ciudad. Hay distintas opiniones respecto a la vigencia de ese convenio, las cuotas que se adeudan o no, y las razones por las que Provincia intervino en ese convenio. Hay quienes dicen que fue una garantía para con el Banco Provincia, pero tenemos que ver cómo vamos para adelante, cómo pensamos en el futuro del diseño de nuestra ciudad y la incorporación de Punta Mogotes”.

Para la letrada es un conflicto que lo sufrimos también en “muchísimos ámbitos” de la ciudad, como en La Rambla, “donde pisamos una baldosa y estamos en el Municipio, pisamos la de al lado y estamos en la Provincia”, lo que causa que las decisiones no sean tomadas “de forma conjunta y acorde a las necesidades que plantea la comunidad”.

Asimismo, planteó que en el caso de existir “una decisión política de llevar adelante y asumir el compromiso de 1976 para que los Municipios gestionen sus costas", será factible lograr un acuerdo y “si hay alguna deuda que saldar, que el Municipio la salde a través del producido de los balnearios”.

A pesar de que la presidente del bloque de la UCR indicó que no está “en condiciones de decir si esa deuda existe o no, si son 400 cuotas o menos”, subrayó que “es una deuda que se generó hace más de 30 años y con lo producido de 24 balnearios aún no se pudo saldar”.