El informe realizado en septiembre, confirma que la inseguridad es el tema que más preocupa tanto a nivel nacional como local: el 87% de los encuestados lo mencionó en el plano nacional, y en Mar del Plata la cifra sube al 89%.

En segundo lugar, aparecen los problemas económicos: inflación (53%), desocupación (40%), pobreza y salarios. En el ámbito local, la falta de empleo ocupa el segundo puesto (40%), seguido por el mal estado de las calles (35%), la inflación (26%) y el medio ambiente/contaminación (25%).

El estudio, que se realiza de manera ininterrumpida desde hace 16 años, recoge respuestas espontáneas para captar percepciones reales de la ciudadanía. Los datos muestran matices por edad y género: los menores de 40 priorizan empleo y medio ambiente; los mayores de 60, la inseguridad y el estado de las calles. Las mujeres marcan más fuerte la inflación, el desempleo y el mal estado de las calles; los hombres, los problemas de tránsito.

La expectativa tampoco es alentadora: seis de cada diez encuestados creen que la situación se mantendrá igual o empeorará este año. Apenas el 8% a nivel nacional y el 4% en Mar del Plata creen que mejorará, un descenso respecto a 2024. Además, ocho de cada diez marplatenses aseguran vivir la inseguridad “en carne propia”, y el 86% afirma lo mismo sobre la crisis económica.

El estudio también segmentó por barrios: la inseguridad se repite como preocupación principal, acompañada por la falta de limpieza y el mal estado de calles. En la zona oeste de la ciudad, este último problema alcanza el mismo nivel de preocupación que la inseguridad.

“Como en ediciones anteriores, las preocupaciones de los marplatenses se ordenan alrededor de dos grandes ejes: seguridad y bolsillo. Pero también aparecen con fuerza las demandas de mantenimiento urbano y servicios, especialmente en los barrios”, explicó Gabriel Coronello Aldao, director del Observatorio.